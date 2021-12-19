تفاصيل تعطيل الدراسة في البحيرة غدا.. يستثنى أطقم العمل بالمدارس

أصدر اللواء هشام آمنة قبل قليل قرارا تضمن تفاصيل تعطيل الدراسة في البحيرة غدا، إذ قرر تعطيلها في المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية واستثنى من ذلك مديري المدارس وأطقم العمل، طبقا للحاجة، كما أصدرت جامعة دمنهور أيضا قرارا بتعليق الدراسة غدا على أن تكون الدراسة بها «أون لاين».

تعطيل الدراسة في البحيرة غدا لحماية الطلاب

وجاء قرار تعطيل الدراسة في البحيرة غدا حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب، وذلك بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تضرب عددا من محافظات الجمهورية، ومن بينها البحيرة، إذ تشهد البلاد موجة سقوط أمطار غزيرة بالإضافة إلى انخفاض حاد في درجات الحرارة ورياح شديدة.

ووجه المحافظ برفع درجة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار، حيث تم نشر المعدات داخل الشوارع والميادين لسرعة رفع تراكمات مياه الأمطار لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

الطقس السيئ وراء تعطيل الدراسة في البحيرة غدا

وساد البحيرة اليوم طقس معتدل مع سطوع لأشعة الشمس، وذلك بداية من الساعات الأولى من صباح اليوم وحتي عصر مساء اليوم، حيث تعرضت المدن والمراكز لموجة سقوط أمطار غزيرة مع نشاط لحركة الرياح وانخفاض في درجات الحرارة الأمر الذي دفع المحافظ لإصدار قرار بتعطيل الدراسة في البحيرة غدا.

ومن جانبه، وجه «آمنة» بمراجعة المنازل الآيلة للسقوط واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها، ومتابعة أعمدة الإنارة واللوحات المعدنية المثبتة في الشوارع.

إيقاف عمل المعديات النهرية

كما تم إيقاف عمل المعديات النهرية في مختلف نطاق المحافظة تحسبا لارتفاع الأمواج بالتزامن مع موجة الطقس السيئ، وحفاظا على سلامة الأهالي.