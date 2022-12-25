إصابة 7 في انقلاب ميكروباص قرب فايد بالإسماعيلية 

أصيب 7 أشخاص، مساء اليوم الأحد، نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «الإسماعيلية- السويس» الصحراوي قرب مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص قرب قرية فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد اتجاه مدينة السويس، وانتقال قوات الشرطة لمكان الحادث.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب، بسبع سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات.

وقالت المصادر الطبية إنه تم نقل عدد من المصابين إلى مستشفى فايد المركزي، فيما نُقل آخرون إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية والأشعة والتحاليل اللازمة.

مصادر طبية: حالة المصابين شبه مستقرة

وقالت المصادر الطبية في تصريحات لـ«الوطن»، إن الحالة الصحية للمصابين شبه مستقرة وأنه جارٍ إنهاء الفحوصات الطبية للاطمئنان على صحتهم.

واضافت المصادر الطبية أن الإصابات تنوعت بين كسور مختلفة في الجسم وكدمات وجروح سطحية في مختلف أنحاء الجسم.

وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث لإعادة تسيير الطريق بشكل كامل بعد توقفه جزئيا بسبب الحادث.