مدير «طرق الإسماعيلية»: توسعة مدخل المدينة من «الدائري» ليصل لـ 14 مترا

قال المهندس أحمد الشيمي، مدير مديرية الطرق بالإسماعيلية، إنه جار توسعة مدخل الإسماعيلية من الطريق الدائري، ليصبح 14 مترا، وذلك خلال أعمال الصيانة والرصف التي تتم في ديسمبر الجاري.

وأضاف «الشيمي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الطريق الدائري في الإسماعيلية يشهد أعمال صيانة في عدد من المناطق بالتزامن مع الافتتاحات المختلفة.

الشيمي: النقل الثقيل أثر على الطريق

وتابع مدير مديرية الطرق، إن الطريق الدائري يعتبر وجهة مدينة الإسماعيلية ومدخلها الرئيسي، والطريق الأساسي الذي يستخدمه المواطنون وزوار المدينة بشكل كبير.

تطوير المداخل وتعديل الدورانات

وأوضح «الشيمي» أن أعمال الصيانة شملت تعديل مداخل الطرق الفرعية من الطريق الدائري، مثل طريق فؤاد عزيز غالي، وطريق مسجد الدوحة، إلى جانب تعديل كافة الدورانات لتصبح في الاتجاهين، متابعا أن أعمال الصيانة شملت عمل بيارات مياه صغيرة بطول 2 كيلو لاستيعاب مياه الأمطار وتستخدم في ري المسطحات الخضراء الملاصقة للطريق.