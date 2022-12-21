مدير «طرق الإسماعيلية»: بدء رصف منطقة المحطة الجديدة السبت المقبل

أعلن المهندس أحمد الشيمي، مدير مديرية الطرق في الإسماعيلية، بدء رصف منطقة المحطة الجديدة بالكامل السبت المقبل، ضمن خطة المحافظة لتطوير الشوارع الرئيسية والفرعية في المدينة.

منطقة المحطة الجديدة بالإسماعيلية

وقال «الشيمي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ منطقة المحطة الجديدة بالإسماعيلية من أكثر المناطق ذات الكتلة السكانية، مشيرًا إلى أن الأعمال تتضمن تغييرات كبيرة في خطوط المياه وشبكات الصرف.

وتابع: «خطة المحطة الجديدة مبنية على عدة محاور، أولها تغيير الصرف الخاص بالمنازل على نفقة محافظة الإسماعيلية، وعمل مصارف لمياه الأمطار وبيارات في الشوارع، ورصف شوارع المنطقة بالكامل».

وأشار المهندس أحمد الشيمي إلى ان الشوارع الفرعية والحواري سيجري تغيير البلاط الخاص بها كاملاً للإضافة اللمسة الجمالية إلى المنطقة باعتبارها من أكثر المناطق ازدحامًا بالسكان، وأن المحافظة تعمل على رصف الطرق الأكثر ازدحامًا والأولي بالتطوير طبقًا لخطة زمنية، وسيجري رصف مناطق أخرى جديدة على مدار الأشهر المقبلة.

خطة لرصف منطقة الشهداء

وقال إنّ هناك خطة مكبرة لرصف الشوارع الرئيسية والفرعية في منطقة الشهداء، سيتم تنفيذها فور الانتهاء من أعمال تغيير شبكات المياه «خطوط الاسبستوس» وتطوير شبكة الصرف الصحي لضمان عدم الحفر في الطريق مرة أخرى.