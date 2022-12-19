حبس عاطل ضبط بحوزته 5 كيلو هيروين في الإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية، اليوم الاثنين، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة على نشاط واسع، وضبطه بكمية كبيرة من مخدر الهيروين.

وناقشت جهات التحقيق، المتهم وواجهته بتحريات المباحث الجنائية، ونشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة وخاصة مخدر الهيروين، وتحريات ضباط المباحث الجنائية في الإسماعيلية وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمواد المخدرة المضبوطة.

تفاصيل الواقعة

ونجحت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة القناة وسيناء في رصد نشاط عنصر إجرامي يعمل في ترويج المواد المخدرة على صغار التجار.

ونجحت مأمورية مكبرة في ضبط المتهم ويدعى «س.م.س» في الثلاثينيات من العمر وبحوزته 20 قالب إسطواني لمخدر الهيروين تزن 5 كيلو جرامات ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وتحفظت الشرطة على المتهم والمواد المخدرة المضبوطة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات في الواقعة والتي أصدرت قرارها المقدم.

حملات على تجار المواد المخدرة

ووجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ضربات أمنية متتالية لمروجي المواد المخدرة على مدار الفترة الماضية، نجحت خلالها في ضبط عدد من التجار وكمية كبيرة من المواد المخدرة إلى جانب المخازن التي يتم تخزين بها المخدرات.

ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط أحد مصانع تصنيع مخدر الهيروين في مركز ومدينة فايد، وبداخله كمية كبيرة من المخدرات والعقاقير المستخدمة في إعادة تدوير مخدر الهيروين وكمية من مخدر الشابو.

قانوني: العقوبة تصل إلى المؤبد

وقال محمد حسين، محام، إن عقوبة المتهم في الاتجار في المواد المخدرة تصل إلى المؤبد حال ضبطه متلبسا وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، مشيرا إلى أن مواد القانون تغلظ من العقوبات على كبار تجار المواد المخدرة لتأثير المخدرات على المجتمع بشكل كبير.