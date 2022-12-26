شعبة الدواجن: جهود كبيرة من أجهزة الدولة لتوفير الأعلاف لأصحاب المزارع

أكد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالقاهرة الدكتور عبد العزيز السيد، على جهود الدولة في الحفاظ على الثروة الداجنة، وذلك بتوفير الأعلاف للمربين وأصحاب المزارع.

«السيد»: توفير الأعلاف بأسعار مناسبة سيساهم في انتعاش صناعة الدواجن

قال الدكتور عبد العزيز السيد، إنَّ اللحوم البيضاء من الدواجن والأسماك تعد مصدرا بروتينا مهما للشعب المصري، وبالتالي تسعى الدولة جاهدة للحفاظ على الثروة الداجنة.

وأضاف «السيد» في تصريحات خاصة له لـ «الوطن»، أنَّه للحفاظ على صناعة الدواجن تبذل أجهزة الدولة المعنية جهود كبيرة لـ توفير الأعلاف بأسعار مناسبة للمربين وأصحاب المزارع، لافتاً إلى أنَّ مستلزمات الإنتاج من الأعلاف والحبوب تمثل 70% من تكاليف الإنتاج.

الإفراج عن الأعلاف بالمواني سيساهم في خفض الأسعار

يرى أنَّه من الضروري سرعة الإفراج عن الأعلاف المتواجدة بالمواني وتوفير مستلزمات الإنتاج لأصحاب مزارع الدواجن وتحقيق وفرة بإنتاج الأعلاف وطرحها للبيع بالسوق المحلي، ما سيساهم في تراجع الأسعار.

مصر تستهلك مليون طن ذرة و400 لـ 500 ألف صويا شهرياً

كما أوضح رئيس شعبة الدواجن، أنَّ مصر تستهلك ما يقرب من مليون طن ذرة شهريًا، وحوالي 400 إلى 500 ألف طن صويا، مؤكداً التحركات الرسمية الواسعة لسد الفجوة بين استهلاك الأعلاف والكميات المطروحة للبيع بالأسواق.

ضبط المنظومة سيؤدي إلى استقرار الأسعار

وتابع: «انخفاض أسعار الأعلاف مع انضباط الأسواق والعودة إلى السعر العادل القريب من التكلفة بجانب الرقابة الصارمة على الأسواق لمنع الغش والتلاعب ووضع ضوابط، سيساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من صناعة الدواجن محلياً واستقرار الأسعار».

ويرى أنَّ عودة المنتجين ودخولهم لمنظومة الإنتاج مرة أخرى سيتحقق مع تحقيق السعر العادل؛ أي السعر القريب من التكلفة، كاشفاً عن أنَّ أسعار الذرة والصويا مستقرة حالياً والعلف كمنتج نهائي للدواجن الجاهز للاستهلاك يباع بـ 23 إلى 24 ألف جنيه للطن.

وفي تصريحات سابقة بداية الشهر الحالي لـ رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين المهندس عبد المنعم خليل، كشف عن حملات مكثفة للوزارة لرصد المخالفات واحتكار الأعلاف، والتي تتم في إطار توجيهات القيادة السياسية.

وأضاف «خليل» في تصريحاته لـ قناة «dmc»، أنَّ صناعة الدواجن من الصناعات الواعدة في مصر وتتأثر بعدم توافر الأعلاف، وبالتالي كان هناك ضرورة لتشكيل لجنة عليا للأعلاف برعاية وزارة الزراعة.

وتابع: «اللجنة لتحديد سعر تكلفة طن علف الصويا بحيث لا يزيد سعر تداوله في السوق عن 22,5 ألف جنيه وبالتالي أسعار الدواجن والبيض، والسعر وقَّع عليه منتجي الدواجن»، لافتًا إلى أنَّ إنتاج كرتونة بيض يحتاج لـ 5 كيلو علف.