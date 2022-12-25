مصرع طفل صدمته سيارة أمام قرية زاوية صقر في البحيرة

لقى طفل مصرعه نتيجة تعرضه لحادث عبور مشاة، حيث صدمته سيارة أمام قرية زاوية صقر بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

مصرع طفل صدمته سيارة في البحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة أبو المطامير يفيد بمصرع طفل نتيجة تعرضه لحادث عبور مشاة، حيث صدمته سيارة أمام قرية زاوية صقر بنطاق ذات المركز ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى وحرر محضر.

تحديد هوية الطفل المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة سيف ياسر سعد عبد العزيز، 13 عاما، ومقيم قرية زاوية صقر، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام بأبو المطامير وجارٍ المتابعة مع المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.