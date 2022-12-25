أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في مكاتب الصرافة بالمساء

يهتم الكثيرون بمتابعة ومعرفة أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، في مكاتب الصرافة والبنوك، خاصة مع تغير أسعارها مقابل الجنيه بشكل مستمر تغيرات طفيفة، وفي هذا الصدد تقدم «الوطن» خدمة لقرائها، حول توضيح أسعار العملات في تعاملات مساء اليوم.

وتستعرض «الوطن» خلال سطور التقرير التالية، أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، من داخل مكاتب الصرافة اليوم في التعاملات المسائية، إذ سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 24.75 للبيع، فيما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري للشراء 24.72.

قائمة أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري

يسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 24.7500 للبيع، فيما يسجل سعر الشراء 24.7200 مقابل الجنيه المصري.

ويسجل سعر الجنيه الإسترليني للبيع مقابل الجنيه المصري 29.9228، فيما يسجل سعر الشراء 29.7011 مقابل الجنيه المصري.

ويسجل سعر بيع اليورو مقابل الجنيه المصري 26.6588، فيما يسجل سعر اليورو للشراء 26.1661 مقابل الجنيه المصري.

ويسجل سعر الدرهم الإماراتي للبيع 6.7376 مقابل الجنيه، فيما يسجل سعر شراء الدرهم الإماراتي 6.7313 مقابل الجنيه المصري.

بينما يسجل سعر البيع للدينار الكويتي 80.8031، فيما يسجل سعر الشراء للدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري 78.4761.

ويسجل سعر الريال السعودي للبيع 6.5833، فيما يسجل سعر شراء الريال السعودي 6.5710 مقابل الجنيه المصري.

ويسجل سعر بيع الريال العماني مقابل الجنيه المصري 64.2807، فيما يسجل سعر شراء الريال العماني 62.4242.

أسعار العملات الأجنبية وفق أسعار بنك أبو ظبي

وأشار عمر الشميسي، محاسب بأحد مكاتب الصرافة بمحافظة الشرقية، في حديثه لـ«الوطن»، إلى أن الأسعار التي يتم التداول بها على بيع وشراء العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وفقا لما يعلنه بنك أبو ظبي الإسلامي من أسعار شراء وبيع العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.

أسعار العملات بصرافات بنك أبو ظبي والبنك الأهلي

وأضاف عمر أن الأسعار تتفاوت قليلا في مكاتب الصرافة التي تتداول على العملات باختلاف البنوك التابعة لها، معلقا: الأسعار في مكاتب الصرافة التابعة لبنك مصر تختلف ارتفاعا أو هبوطا طفيفا مع أسعار الصرافة التابعة لبنك أبو ظبي الإسلامي، في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه.