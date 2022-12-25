فوز سيدة مصرية بجائزة التميز العالمية في إدارة الأعمال بلندن

فازت المصرية داليا إبراهيم، الحاصلة على شهادة البكالوريوس بمرتبة الشرف في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ودرجة الماجستير في الإدارة العامة ثم الماجستير فى إدارة الأعمال التنفيذية من نفس الجامعة، بالمركز الثاني على العالم بجائزة التميز العالمية في إدارة الأعمال، التي تنظمها سنويا رابطة ماجستير إدارة الأعمال AMBA وجمعية خريجي إدارة الأعمال BGA لعام 2022-2023، فئة القيادة المتميزة بلندن.

وخاضت رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر، المسابقة العالمية وسط منافسات قوية بين أكثر من 300 عالمة في إدارة الاعمال، يمثلن 35 دولة من دول العالم من الحاصلات على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، لتصبح ثاني أفضل عالمة إدارة أعمال في العالم.

من هي العالمة المصرية داليا إبراهيم؟

وتضمنت المسابقة العالمية التنافس في تسع مجالات، هي الطالب العام في ماجستير إدارة الأعمال، والقيادة المتميزة، وأفضل شركة ناشئة، وأفضل رائد أعمال، وأفضل استراتيجية ابتكار، وأفضل مبادرة للتعلم مدى الحياة، وأفضل شراكة بين كليات إدارة الأعمال، وأفضل مبادرة للثقافة والتنوع والشمول، وأفضل مبادرة للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة.

وجرى اختيار داليا إبراهيم من قبل الجامعة الأمريكية في مصر كالمرشح الوحيد من الجامعة، ثم اختيارها من قبل رابطة ماجستير إدارة الأعمال وجمعية خريجي إدارة الأعمال ضمن الخمس مرشحين النهائين على مستوى العالم فى شهر سبتمبر الماضي، لتفوز بالمركز الثاني بعد إعلان النتيجة النهاية اليوم في لندن.

والتحقت داليا إبراهيم بمؤسسة نهضة مصر للنشر في عام 1994، وتقلدت فيها العديد من المناصب، حتى ترأست مجلس إدارتها حاليا، كما ساهمت في تأسيس 6 شركات جديدة لمجموعة نهضة مصر، منها شركة نهضة مصر لتطوير المحتوى الفكرى الالكترونى في عام 1998، والتي تعرف حاليًا بنهضة مصر للذكاء الاصطناعي، والتي تقدم خدمات متنوعة لدعم التعليم الإلكتروني، وتعد حالي من الشركات الرائدة في مجال تقديم الحلول الرقمية التي تدعم عملية التعليم وتبسيطها ونشر الثقافة والمعرفة.