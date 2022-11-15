الجامعة الأمريكية تعرض «الصخب الباريسي» ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

تستقبل قاعة «إيوارت» بمركز التحرير الثقافي اليوم في الجامعة الأمريكية، فيلم «الصخب الباريسي» ضمن البانوراما الدولية، بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44، الذي يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

فيلم «الصخب الباريسي» لـ محمد بوركبة، إكوي بيتي المشارك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، إنتاج فرنسا لعام 2022، وتدور أحداثه حول «ميا» التي تكتشف أنها حامل في الوقت الذي تتعرض فيه للطرد من شقتها، وحتى تستطيع توفير احتياجاتها، تعرض على زبائن صالون التجميل الذي تعمل فيه تذاكر لحفلات يحضرها لاعبو كرة قدم مشاهير.

موعد عرض فيلم «الصخب الباريسي»

ويبدأ عرض فيلم «الصخب الباريسي» في مهرجان القاهرة السينمائي الذي تبلغ مدته 98 دقيقة، في الساعة الـ6:00 مساءً في قاعة «إيوارت» بالجامعة الأمريكية.

يُذكر أنَّ مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44 يشارك فيه 97 فيلمًا من 52 دولة مختلفة منهم 6 أفلام مصرية، واحد في المسابقة الرسمية وواحد في مسابقة أفاق و4 في مسابقة الأفلام القصيرة.