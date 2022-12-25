الحكومة تعلن افتتاح معارض أهلا رمضان لطرح السلع بأسعار مخفضة أول يناير

كشف السفير نادر سعد، المتحدث بِاسم مجلس الوزراء، تفاصيل معارض أهلا رمضان التي يجري افتتاحها أول يناير المقبل.

سعد: معارض أهلاً رمضان كانت تبدأ قبل رمضان بأسبوع

وقال متحدث الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن معارض أهلاً رمضان كانت تبدأ قبل الشهر الكريم بأسبوع واحد فقط، وتقرر فتح هذه الشوادر بداية من أول يناير المقبل في جميع المحافظات؛ لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأضاف أن هذا القرار جاء لدعم المواطن المصري في ظل الظروف الحالية؛ لتوفير احتياجاته من السلع، مؤكدًا أنه لا توجد أي مشكلة في مخزون الدولة من أي سلعة حتى الأرز؛ إذ شهد العام الجاري إنتاجية أكبر في هذه السلعة من الأعوام السابقة، مؤكدًا أن عملية تخزين الأرز الشعير تسببت في قلة المعروض.

وضع أسعار المنتجات على الأرفف بالمتاجر

وأوضح أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أعطى المتاجر مهلة لمدة أسبوعين من أجل وضع أسعار المنتجات على الأرفف بالمتاجر وإلا يتعرض أصحابها للعقوبات القانونية، وهو أمر يُساهم في القضاء على الارتفاعات غير المبررة لأسعار السلع، مؤكدًا أن الإفراجات الجمركية تُساهم في زيادة المعروض لعودة توازن السوق مرة أخرى.