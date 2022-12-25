مصطفى عمار يشيد بملف «الوطن».. ومحمد الباز: «أكرموني وفرصة أشكرهم»

أشاد برنامج «ملعب الفن»، المذاع على راديو «أون سبوت أف ام» مع الإعلامي مصطفى عمار، بملف «الوطن» عن شيخ المداحين الشيخ ياسين التهامي، خلال استضافه مذيع الحلقة للدكتور محمد الباز صاحب كتاب «عميد دولة المداحين»، ورئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور.

عمار: الوطن عملوا ملف عظمة عن الشيخ ياسين

قال «عمار» تعليقا على ملف الوطن: «الوطن كانوا عاملين ملف عظمة عن الشيخ ياسين التهامي مؤخرا، ودي فرصة أني أحييهم عليه».

الباز: فرصة أني أشكرهم

ليقاطعه الدكتور محمد الباز بقوله: «فرصة فعلا أني أشكرهم لأنهم أكرموني الحقيقة بالملف، ودي فرصة أني أشكرهم، الحقيقة أنهم أكرموني، ودي فرصة كويسة أني أشكرهم على ملف (القلب يعشق كل ياسين)».