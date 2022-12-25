اقرأ غدا في عدد «الوطن»| حصاد «إعلام المتحدة».. 10 سنوات على إطلاق «راديو 90.90»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

حصاد «إعلام المتحدة».. الحلقة الأولى

10 سنوات على إطلاق «راديو 90.90»

إعادة الروح للإذاعة وتصدر صائدي الجوائز منذ عام 2014.. وجذب الجمهور إلى موجات «إف إم» بنشرات أخبار وتغطيات وبرامج منوعة

يستخدم أحدث تكنولوجيا إذاعية للوصول إلى المستمعين بأعلى جودة.. ويعتمد على فريق مذيعين محترف وشبكة مراسلين قوية

إعلام «المتحدة».. منظومة متكاملة لصناعة الوطني بمهنية واحتراف.. وخبراء: منصات «الشركة» تخوض منافسة شرسة مع كيانات تعمل في الإعلام منذ سنوات

رئيس «90.90»: انتجنا 143 برنامجا في السنوات الماضية.. منها 35 في 2022.. ولنا وجود كبير على «السوشيال ميديا» ويتابع صفحاتنا 10 ملايين شخص

رئيس تحرير «البرامج الإخبارية»: نحمي المواطن من «الشائعات» بعرض الحقائق.. وانحازنا لوجوه جديدة أثناء التأسيس لاستثمار حرصها على النجاح

«السيسي»: وحدات سكنية مخفضة لموظفي «العاصمة الإدارية»

الرئيس يوجه بتكامل «التجلي الأعظم» في سيناء مع قدسية المكان.. ويتابع تطوير «القاهرة التاريخية»

«مدبولي»: ترتيبات للإفراج تباعا عن كل السلع بالموانئ

ضخ بضائع بـ5 مليارات دولار منذ مطلع ديسمبر الجاري.. و«الغرف» تجهز منافذ بيع السلع استعدادا لـ«رمضان»

«الأمم المتحدة»: مصر تمتلك تجربة رائدة في «التنمية العمرانية والحضرية»

«التنسيق» تناقش المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص

الصفحة الثانية

وزير الإسكان: إزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. «الزراعة» تضخ سلعا بأسعار مخفضة

الوزارة تعلن عن 243 منفذا ثابتا و30 متحركا تجوب المحافظات والميادين العامة لمحاربة الغلاء

وزير الري يتفقد تأهيل الترع في قرى «حياة كريمة» بالمنوفية

«سويلم» يوجه مسؤولي المحافظة بمتابعة مناسيب المياه بالمصارف

«التضامن» تخاطب فنادق السعودية للحصول على عروض أسعار الحج

«القباج»: ناقشنا استعدادات الجمعيات الأهلية للموسم الجديد.. ونجاح الموسم الماضي بشكل مشرف

«الصحة»: نطور «الرعاية الأولية» ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة

تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ199.9 ألف متردد على العيادات الخارجية منذ يناير

الصفحة الثالثة

10 سنوات الرديو 90.90 FM.. «هوا مصري»

برامج 90.90.. محتوى إذاعي منوع على مدار 24 ساعة

الصفحة الرابعة

«الراديو 90.90».. يعيد الروح إلى الإذاعة ويتصدر الجوائز منذ 2014

يستخدم أحداث تكنولوجيا للوصول إلى المستعمين بأعلى جودة ونقاء صوتي في كل المحافظات على مدار اليوم

الرسالة الأساسية التوعية بمحتوى إخباري ومعلوماتي وترفيهي.. والاعتماد على فريق إعلامي احترافي وشبكة مراسلين قوية

رئيس «90.90»: أنتجنا 143 برنامجا إذاعيا في السنوات الماضية.. منها 35 في 2022

رئيس تحرير «البرامج الإخبارية»: نحمي المواطن من «الشائعات» ببناء الوعي وعرض الحقائق

الصفحة الخامسة

إعلام «المتحدة».. منظومة متكاملة لصناعة الوعي بمهنية واحتراف

خبراء في الذكرى العاشرة لتأسيس الراديو «90.90»: أعاد الجمهور لموجة «إف إم» مجددا.. ويقدم محتوى منوعا يستهدف الشباب والجيل الجديد

نجـوم الراديو 90.90.. «تجربة نجاح»

لميس جابر

مدحت شلبى

نائلة عمارة

محمد رفعت

محمد علي خير

الشيخ أسامة الأزهري

فاطمة مصطفى

سالي سعيد

محمد نشأت

عبدالفتاح مصطفى

أحمد خيري

معتز عاطف

رامي رضوان

أحمد الطاهري

غدير حسان

فادي إبراهيم

إيمان مختار

شيماء حافظ

أحمد يونس

مينا عطا

رنا سماحة

عبدالرحمن الصاوي

سمر إبراهيم

محمود السعيد

ياسمين حفناوي

علا سمير

أسماء يوسف

ياسمين محفوظ

مها مصطفى

رغدة الشيمي

رامي الحلواني

حسام عصام

رضوى حسن

محمود الفقي

بسنت بكر

هند جاد

الصفحة السادسة

الصحافة القبطية حكايات «الوطن والكنيسة» في 150 سنة

تاريخ من النضال الوطني بـ«الكلمة ونشر التعليم الكنسي»

«أسعد»: جريدة «مصر» تصدت لمحاولات الاحتلال في التفرقة بين عنصري الأمة وكتب فيها «العقاد وطه حسين».. و«الوطن» توقفت 3 مرات بسبب معادات الإنجليز

مشرف على مجلة الكرازة: الصحافة المطبوعة أكثر أمانا من النصوص الإلكترونية

الأنبا مكاريوس: الصحافة القبطية لها دور رائد في التنوير وخدمة الكنيسة والوطن

أستاذ إعلام: الصحف القبطية اشتبكت مع قضايا المجتمع منذ نشأتها حتى اليوم

«عطا»: «ميخائيل عبدالسيد» أول مواطن قبطي يُصدر صحيفة بالقاهرة في نوفمبر 1877

الصفحة السابعة

«الكرازة».. منبر الكنيسة وتولى رئاسة تحريرها «البابا شنودة» وأكمل مسيرتها «البابا تواضروس»

«مدارس الأحد».. أول مجلة كنسية يتولى البابا شنودة رئاستها قبل الرهبنة وكتب فيها 4 بطاركة

«رسالة الكنيسة».. مجلة خرجت من إيبارشية البحيرة لتنقل صوت الأقباط في الريف وتأسست عام 1963

«مرقس».. مجلة للأطفال تحولت إلى منبر إعلامي لـ«مَتَّى المسكين» وتصدر عن دير «أبومقار»

«سيدهم» لـ«الوطن»: «وطني» نشأت كصحيفة مستقلة عن الكنيسة حتى عام 1978

رئيس تحرير «وطني»: التاريخ القبطي ليس دينيا فقط.. وبه حِقَب وشخصيات قبطية أثرت الحياة السياسية

«وطني» مصرية الهوى وغطت الأحداث بمصداقية ولم تستقوِ بالخارج.. والصحافة الورقية تواجه تحديات كبرى حاليا

الصفحة الثامنة

بيراميدز يجهز رمضان صبحي لمباراة الاتحاد

«موفاسا» يتحدى الإصابة في الأهلي

«أكرم» يتدرب في الجيم.. الإدارة تستعجل صفقة «الهداف» التونسي لتزيين قائمة الأحمر في المونديال.. و«كولر» يستفسر عن «كهربا» وينتظر عودة «طاهر»

لاعبون تحدوا الرباط الصليبي وهزموه مرتين

سـاعة الصفر في الزمالـك لحسـم صفقات ينايـر

«عبدربه» وعبدالواحد السيد ومحمد محمود ضمن القائمة

خطة بديلة لتدعيم الدفاع حال فشل قطع إعارة «شبانة».. والبحث عن مهاجم أجنبي سوبر

إنجلترا تفتتح المتعة الكروية

7 مواجهات قوية مع عودة البريميرليج.. ليفربول يبحث عن العودة أمام أستون فيلا.. «صلاح» أهم أسلحة «كلوب».. وأرسنال يلتقي وست هام