زلزال بقوة 2.6 درجة بالقرب من «أندونج» الكورية الجنوبية

ضرب زلزال بقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر بالقرب من مدينة «أندونج» جنوب شرق كوريا الجنوبية، أمس الأحد بالتوقيت المحلي.

الزلزال وقع على بعد 10 كيلومترات جنوب غربي «أندونج»

وقالت وكالة «الأرصاد الجوية» الكورية الجنوبية، إن الزلزال وقع على بعد 10 كيلومترات جنوب غربي «أندونج» الواقعة على بعد 191 كيلومترًا جنوب شرقي العاصمة «سول»، في الساعة 7:31 مساءً بالتوقيت المحلي، فيما لم ترد انباء عن أضرار.

ووقع مركز الزلزال على خط عرض 36.51 درجة شمالا وخط طول 128.65 درجة شرقا على عمق 14 كيلومتر، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وفي سياق متصل، أشار مسؤولو الإطفاء والشرطة، إلى تلقي 6 تقارير من أشخاص شعروا بالزلزال.