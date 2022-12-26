مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبور مزلقان الحبشي بالمنيا

لقي شاب مصرعه، اليوم الاثنين، إذ صدمه القطار، أثناء عبوره مزلقان الحبشي في جنوب مدينة المنيا، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة.

وصول جثة شاب للمستشفى العام

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوصول محمد فضل الله أحمد 27 عاما، حاصل على بكالوريوس، مقيم بحي أكتوبر بمنطقة المنصورة، غرب مدينة المنيا، إلى مشرحة المستشفى العام جثة هامدة.

مصرع شاب صدمه قطار بمزلقان الحبشي

بانتقال الأجهزة الأمنية والمباحث الجنائية وإجراء التحريات الأولية تبين أن المتوفى صدمه قطار أثناء عبور مزلقان الحبشي بجنوب مدينة المنيا، وتم التحفظ على الجثة بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وأصيب 10 أشخاص في حادثين منفصلين بالمنيا، الأول وقع بالطريق الزراعي السريع أمام قرية قلندول بمركز ملوي نتيجة اصطدام سيارتين ميكروباص بسبب السرعة، مما أدى إلى إصابة 6 طلاب بجامعة المنيا، والثاني وقع بطريق قرية نزلة البدرمان بمركز ديرمواس إثر تصادم سيارة ربع نقل وتروسيكل، وأسفر عن إصابة 4 أشخاص.