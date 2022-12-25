السيطرة على حريق عقار سكني بسبب ماس كهربائي في المنيا

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة المنيا، على حريق إندلع بمنور عقار سكني، مما أسفر عن احتراق 3 مواتير مياه، دون إصابات أو أضرار بشرية.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق بمنور عقار بشارع 6 أكتوبر بحي غرب مدينة المنيا.

احتراق 3 مواتير مياه في حريق عقار

بانتقال قوات الحماية المدنية، تم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده وتبين بالفحص نشوبه بعقار ملك «يحيى محمد» بحي غرب مدينة المنيا، وأسفر عن احتراق 3 مواتير مياه دون إصابات أو أضرار بشرية.

رجحت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي، وتم إخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة ومعرفة سبب الحريق.

إخماد حريق بسوبر ماركت

وشهدت قرية إطسا البلد التابعة لمركز سمالوط، قبل ساعات، اندلاع حريق هائل داخل سوبر ماركت للسلع الغذائية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده دون إصابات بشرية، ورجحت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة سمالوط شرق، نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي.