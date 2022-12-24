درجات الحرارة اليوم في المحافظات.. تصل لـ10 في المنيا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، عن انخفاض درجات الحرارة اليوم في المحافظات، إذ يسود طقس بارد ليلًا ونهارًا، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة في مختلف المحافظات، ويستمر انخفاض الحرارة حتى يوم الاثنين المقبل، طبقًا لتوقعات الهيئة، مع نشاط لحركة الرياح وتكون الغيوم الجزئية، لاسيما في محافظات السواحل الشمالية.

درجات الحرارة اليوم في المحافظات

وعن درجات الحرارة اليوم في المحافظات ذكر البيان أن هناك العديد من المحافظات تشهد انخفاضًا ملحوظًا، إذ يسود طقس مائل إلى البرودة في الصباح الباكر بارد في أول الليل، وذلك في محافظات القاهرة وجنوب الوجه البحري.

وتشهد محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري أيضًا طقسا مائلًا إلى البرودة ليلًا ونهارًا مع نشاط لحركة الرياح وتكون الغيوم.

طقس اليوم السبت في المحافظات

ويكون طقس اليوم السبت معتدل الحرارة نهارًا في محافظات شمال وجنوب الصعيد والبحر الأحمر لطيف ليلًا غائم جزئيًا.

وعن درجات الحرارة اليوم في المحافظات جاءت كالتالي:

القاهرة سجلت العظمى 19 درجة، الصغرى 13

الإسكندرية العظمى 19 درجة، الصغرى 14درجة

مطروح العظمى 18 درجة، الصغرى 14 درجة

البحيرة العظمى 19 درجة، الصغرى 15 درجة

كفر الشيخ العظمى 18 درجة، الصغرى 15 درجة

الدقهلية العظمى 19 درجة، الصغرى 14 درجة

دمياط العظمى 21 درجة، الصغرى 14درجة

الشرقية العظمى 21 درجة، الصغرى 14 درجة

الغربية العظمى 19 درجة، الصغرى 15 درجة

الفيوم العظمى 19 درجة، الصغرى 14 درجة

بني سويف العظمى 19 درجة، الصغرى 13 درجة

المنيا العظمى 19 درجة، الصغرى 10 درجات

أسيوط العظمى 20 درجة، الصغرى 10 درجات

سوهاج العظمى 20 درجة، الصغرى 11 درجة

قنا العظمى 22 درجة، الصغرى 13 درجة

الأقصر العظمى 22 درجة، الصغرى 14 درجة

أسوان العظمى 23 درجة، الصغرى 14 درجة.

فيما سجلت أقل درجة حرارة للصغرى اليوم السبت في كاترين حيث بلغت 4 درجات، بينما سجلت العظمى بها 19 درجة.

وتشهد محافظات السواحل الشمالية رفع درجة الاستعداد القصوى لسرعة التعامل مع مياه الأمطار ورفعها لتسير الحركة المرورية أمام المواطنين.