مواعيد قطار «المنيا سوهاج» ومحطات الوقوف بعد تشغيل عربات جديدة

بدأت هيئة السكك الحديدية تشغيل عربات جديدة بالدرجة المميزة «ثالثة مكيفة» بقطار الصعيد بين محافظتي المنيا وسوهاج بالاتجاهين لتقديم خدمة أفضل للمواطنين خاصة طلاب جامعات سوهاج وأسيوط والمنيا، وذلك بقطاري 3500 اتجاه «المنيا سوهاج»، وقطار 3501 اتجاه «سوهاج المنيا».

وتنشر «الوطن» بيان عربات القطار الجديدة ومواعيد ومحطات وقوف القطارين بين محطتي قطار المنيا وسوهاج، مرورا بمحافظة أسيوط ومراكز الثلاث محافظات.

مواعيد قطار الصعيد المميز المنيا سوهاج

يبدأ قطار الصعيد المميز رقم 3500 من محطة القيام بالمنيا الساعة 5:10 صباحا بـ8 عربات مميزة وعربة بوفية ديناميكية التهوية وعربة قوى، باتجاه محطة الوصول بسوهاج الساعة 8:40 صباحا، مرورا بمحطات متعددة بينها محطات وقوف رئيسية وأخرى فرعية كالتالي:

محطات قطار الصعيد صباحا

مصنع الغزل: محطة وقوف فرعية يصلها الساعة 5:15 صباحا

بنى أحمد: محطة فرعية الساعة 5:19 دقيقة صباحا

أبو قرقاص: محطة رئيسية الساعة 5:26 دقيقة صباحا

المحروص: محطة فرعية الساعة 5:33 دقيقة صباحا

الروضة: محطة فرعية الساعة 5:39 دقيقة صباحا

ملوي: محطة رئيسية وصول الساعة 5:45 دقيقة صباحا

دير مواس: محطة رئيسية وصول الساعة 5:59 دقيقة صباحا.

مواعيد قطار الصعيد بأسيوط

ديروط: محطة رئيسية الساعة 6:11 دقيقة صباحا .

القوصية: محطة رئيسية الساعة 6:21 دقيقة صباحا

منفلوط: محطة رئيسية الساعة 6:37 دقيقة صباحا .

جامعة الأزهر: محطة فرية الساعة 7:4 دقائق صباحا .

أسيوط: محطة رئيسية الساعة 7:10 دقائق صباحا .

أبو تيج: محطة رئيسية الساعة 7:24 صباحا .

صدفا: محطة رئيسية الساعة 7:44 دقيقة صباحا.

مواعيد قطار الصعيد بسوهاج

طما: محطة رئيسية لقطار الصعيد بسوهاج الساعة 7:51 دقيقة صباحا.

طهطا: محطة رئيسية الساعة 8:10 دقيقة صباحا

المراغة: محطة رئيسية الساعة 8:33 دقيقة صباحا

سوهاج: محطة الوصول الرئيسية الساعة 8:40 دقيقة صباحا .

مواعيد قطار سوهاج المنيا

بينما يبدا قطار الصعيد رقم 3501 المميز رحلته من محطة القيام بمدينة سوهاج الساعة 2:30 مساء عقب انتهاء المواطنين من أعمالهم مرورا بعدة محطات رئيسية وفرعية وصلا لمحطة المنيا في تمام الساعة 6:5 دقائق مساء ويضم قطار الصعيد 8 عربات مميزة وعربة بوفية وعربة قوى.

المراغة: محطة رئيسية الساعة 2:45 دقيقة مساء.

طهطا: محطة رئيسية وصول 2:58 دقيقة مساء.

طما: محطة رئيسية 3:15 دقيقة.

مواعيد قطار سوهاج المنيا بأسيوط

صدفا: محطة رئيسية أول محطات قطار الصعيد بأسيوط 3:34 دقيقة مساء.

أبو تيج: محطة رئيسية 3:34 دقيقة

أسيوط: محطة رئيسية الساعة 3:55 مساء

منفلوط: محطة رئيسية 4:33 مساء

دير مواس: محطة رئيسية 5:10 دقائق

ملوى: محطة رئيسية 5:34 مساءا.

أبو قرقاص: محطة رئيسية 5:47 مساء

المنيا: محطة الوصول الأخيرة الساعة 6:5 مساء