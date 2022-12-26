وسائل إعلام برازيلية: مراجعة إجراءات تنصيب دا سيلفا بعد اكتشاف تهديد بقنبلة

قالت وسائل إعلام برازيلية، إنه سيتم إعادة تقييم جدول تنصيب رئيس البلاد المنتخب لولا دا سيلفا بعد اكتشاف تهديد بقنبلة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

قال فلافيو دينو، وزير العدل البرازيلي في حكومة الرئيس المنتخب لولا دا سيلفا، على شبكات التواصل الاجتماعي، أمس الأحد، أن الإجراءات المتعلقة بتنصيب رئيس البلاد ستتم مراجعتها بعد التهديد بشن هجوم بقنبلة، أمس الأول السبت، في برازيليا.

إعادة تقييم جميع إجراءات التنصيب

وأضاف دينو، عبر «تويتر»، أن تنصيب الرئيس لولا دا سيلفا سيكون بسلام، وسيتم إعادة تقييم جميع الإجراءات بهدف تعزيز الأمن، مشيرا عبر «تويتر»، إلى تكثيف الحرب ضد الإرهابيين ومثيري الشغب.

وأوضح وزير العدل البرازيلي، أن الديمقراطية انتصرت وستنتصر.

وأمس الأول السبت، فجرت الشرطة العسكرية عبوة ناسفة مزعومة عثر عليها في ضواحي «مطار برازيليا الدولي»، وقالت وسائل إعلام برايزيلية، إلى إلقاء القبض على شخص يدعى بولسوناري جورج واشنطن دي أوليفيرا سوزا «54 عامًا»، بتهمة الإرهاب، بعد اعترافه بتركيب العبوة الناسفة التي تم تركيبها في شاحنة وقود.