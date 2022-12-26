رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

وسائل إعلام برازيلية: مراجعة إجراءات تنصيب دا سيلفا بعد اكتشاف تهديد بقنبلة

كتب:

حسن رمضان
02:13 ص | الإثنين 26 ديسمبر 2022
الرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا-صورة أرشيفية

الرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا-صورة أرشيفية

قالت وسائل إعلام برازيلية، إنه سيتم إعادة تقييم جدول تنصيب رئيس البلاد المنتخب لولا دا سيلفا بعد اكتشاف تهديد بقنبلة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

قال فلافيو دينو، وزير العدل البرازيلي في حكومة الرئيس المنتخب لولا دا سيلفا، على شبكات التواصل الاجتماعي، أمس الأحد، أن الإجراءات المتعلقة بتنصيب رئيس البلاد ستتم مراجعتها بعد التهديد بشن هجوم بقنبلة، أمس الأول السبت، في برازيليا.

إعادة تقييم جميع إجراءات التنصيب

وأضاف دينو، عبر «تويتر»، أن  تنصيب الرئيس لولا دا سيلفا سيكون بسلام، وسيتم إعادة تقييم جميع الإجراءات بهدف تعزيز الأمن، مشيرا عبر «تويتر»، إلى تكثيف الحرب ضد الإرهابيين ومثيري الشغب.

وأوضح وزير العدل البرازيلي، أن الديمقراطية انتصرت وستنتصر.

وأمس الأول السبت، فجرت الشرطة العسكرية عبوة ناسفة مزعومة عثر عليها في ضواحي «مطار برازيليا الدولي»، وقالت وسائل إعلام برايزيلية، إلى إلقاء القبض على  شخص يدعى بولسوناري جورج واشنطن دي أوليفيرا سوزا «54 عامًا»، بتهمة الإرهاب، بعد اعترافه بتركيب العبوة الناسفة التي تم تركيبها في شاحنة وقود. 

اقرأ المزيد:

«دا سيلفا» ابن الطبقة الكادحة يعود لرئاسة البرازيل بعد اتهامات بالفساد

السيسي يهنئ رئيس البرازيل بانتخابه ويدعوه للمشاركة في قمة المناخ

رئيس الوزراء الكندي مهنئا «دا سيلفا»: لقد تحدث شعب البرازيل

رئيس البرازيل: ملتزمون بتعهداتنا لمواجهة تغير المناخ ومنع قطع أشجار الغابات
بقلم حسن رمضان