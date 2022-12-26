فرح تحول إلى مأتم.. وفاة سيدة أثناء حفل زفاف ابنها في القاهرة

حالة من الحزن الشديد سيطرت على أسرة سيدة توفيت أثناء احتفالها بحفل زفاف ابنها بشارع علي عبد العزيز بمنطقة فادية كامل التابعة لدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، وتم تشييع جثمانها وسط المئات من أهالي المنطقة بعد استخراج تصريح الدفن من قبل جهات التحقيق بنيابة البساتين.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة البساتين، من أحد المستشفيات باستقبال سيدة مسنة في العقد الخامس من عمرها متوفاة وفاة طبيعية.

وقال شهود عيان إن السيدة وشهرتها «أم حسام»، توفيت أثناء حفل زفاف ابنها حيث سقطت مغشيا عليها وحاولوا إفاقتها إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة، وأن السيدة مشهود لها بحسن السمعة في المنطقة وكانت تستعد منذ أيام لتزويج ابنها وهي من كانت تعزم أهالي المنطقة لحضور فرح ابنها وهي في حالة من الفرح والسرور.