انتشال جثة طالب من ترعة وإصابة موظف في حادث تصادم بالمنيا

انتشل أهالي عزبة شادي التابعة لقرية «تله» في محافظة المنيا، جثة طالب غرق في الترعة، كما أصيب موظف في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل بالطريق الدائري بنفس القرية.

انتشال جثة طالب من الترعة

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد انتشال أهالي عزبة شادي التابعة لقرية تلة، جثة الطالب علي حسانين أحمد 12 عاما، إثر سقوطه في الترعة نتيجة اختلال توازنه، وتم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق وطلبت إجراء تحريات إدارة البحث الجنائي حول ظروف وملابسات الحادث.

حادث تصادم بالطريق الدائري

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل رقم 9172 ن ل س، والتروسيكل رقم 1547 ي ه ص، بسبب التخطي الخاطئ من سائق التروسيكل بالطريق الدائري أمام محطة الصرف الصحي بقرية تله، مما أسفر عن إصابة "عويس ربيع" 37 عاما، موظف، مقيم بقرية الحواصلية، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، كما تم التحفظ علي السيارة والتروسيكل تحت تصرف النيابة العامة.