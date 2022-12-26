كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 25 ألف إصابة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 25 ألفا و545 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 67 وافدة من الخارج، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 28 مليونا و684 ألفا و600 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

ارتفاع حصيلة وفيات كوريا الجنوبية إلى 31 ألفا و832 حالة وفاة

وقالت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إن البلاد سجلت 42 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 31 ألفت و832 حالة وفاة.

وكانت منظمة «الصحة العالمية»، قالت في وقت سابق، إنها لا تنصح بجرعات لقاح إضافية لمواجهة الانتشار الجديد لفيروس كورونا.

وقال رئيس اللوائح الصحية الدولية في المنظمة الدكتور أمجد الخولي، لقناة «العربية» الإخبارية، إن المتحور المنتشر حاليا في الصين من متحورات «ميكرون»، ويشتمل على بعض الخصائص الأكثر خطورة إلى حد كبير وينتشر بشكل أسرع حتى بين المطعمين.

الصحة العالمية تصف متحور الصين الجديد من كورونا بسريع الانتشار

وفي وقت سابق، كشفت حكومة «إقليم تشجيانج» الواقع شرق الصين، إنها تواجه حاليا نحو مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا يوميا، متوقعة تضاعف العدد إلى المثلين في الأيام المقبلة.

ووصف الخولي، متحور الصين الجديد بأنه سريع الانتشار وقليل الخطورة.