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كوريا الجنوبية تسجل 58 ألفا و448 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتب:

حسن رمضان
04:29 ص | الأحد 25 ديسمبر 2022
مسحة فيروس «كورونا» في كوريا الجنوبية-صورة أرشيفية

مسحة فيروس «كورونا» في كوريا الجنوبية-صورة أرشيفية

سجلت سلطات الصحة في كوريا الجنوبية، 58 ألفا و448 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 64 وافدة من الخارج، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 28 مليونا و659 ألفا و55 حالة.

«مكافحة الأمراض»: تسجيل 46 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأشارت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى تسجيل 46 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 31 ألف و790 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

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بقلم حسن رمضان