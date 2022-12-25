كوريا الجنوبية تسجل 58 ألفا و448 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت سلطات الصحة في كوريا الجنوبية، 58 ألفا و448 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 64 وافدة من الخارج، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 28 مليونا و659 ألفا و55 حالة.

«مكافحة الأمراض»: تسجيل 46 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأشارت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى تسجيل 46 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 31 ألف و790 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.