كوريا الجنوبية تسجل 66 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، 66 ألف و211 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 66 حالة وافدة من الخارجي ليترفع إجمالي الإصابات إلى 28 مليون و600 ألف و607 حالة.

وقالت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إن البلاد سجلت 70 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع 31 ألف و744 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.