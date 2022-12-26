أعلنت وسائل الإعلام، سماع دوي إطلاق نار بالقرب من دورية تابعة لحلف شمال الأطلسي «الناتو» في كوسوفو، وأشارت قوة «كفور» الدولية، إلى إطلاق نار بالقرب من دورية لقوات التحالف في الجزء الشمالي من المنطقة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وقالت قوة «كفور» التي يقودها حلف شمال الأطلسي «الناتو»، إن أعيرة نارية سمعت في منطقة «زوبين بوتوك»، دون وقوع إصابات

وفي وقت سابق، عززت قوة «كفور» أنشطة الدوريات ووجودها شمالي كوسوفو، وقالت إنها تراقب التطورات في المنطقة، عن كثب.

وفي 3 أغسطس الماضي، أعلنت قوة «كفور»، بدء المناورات على أراضي كوسوفو، وفقا لبرار صارد عن «مجلس الأمن الدولي» يحمل رقم 1244، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتينك» الروسية.