«رمضان في العالم».. أبرز عادات وتقاليد الشهر الكريم بدولة كوسوفو

استعرض برنامج «رمضان في العالم»، الذي تقدمه المذيعة مي إيهاب، على الراديو «9090»، في حلقة اليوم، عادات الشهر الكريم في دولة كوسوفو، الدولة الأوروبية المتواجدة بجوار مقدونيا وصربيا وألبانيا، والتي دخلها الدين الإسلامي منذ القدم، مع مجيء الدولة العثمانية، وعدد سكانها في الوقت الحالي، نحو 2 مليون نسمة، 95% منهم مسلمون، وتقوم تلك الدولة بعمل خطاب سلام في أول شهر رمضان من كل عام للمسلمين وغير المسلمين، يتم فيه إيضاح تعاليم الدين الإسلامي واحترامه للآخر.

رمضان في كوسوفو به أجواء روحانية جميلة

وأضافت «إيهاب» أن رمضان في كوسوفو به أجواء روحانية جميلة للغاية وهناك تعمير للمساجد، وازدحام شديد في كافة المساجد طوال اليوم وليس في صلاة التراويح فقط، فضلًا عن تنظيم ندوات ومحاضرات للشباب والأطفال، كما أن التجمعات العائلية الموجودة في تلك الدولة في شهر رمضان مستمرة، وموائد الرحمن تبدأ من الإفطار حتى السحور، كما أن الأطفال والشباب يقومون بالسير في الشوارع حاملين العديد من الألعاب يقومون بتوزيعها على الأطفال الأصغر من أجل تشجيعهم على الصوم.

رمضان وطقوسه في كوسوفو

وقال أحد المواطنين من كوسوفو ويُدعى نحات، إن شهر رمضان وطقوسه في كوسوفو مشابهة إلى حد ما الأجواء الرمضانية في مصر، إذ تستيقظ العائلة بالكامل من أجل السحور، ويتم فيه تقديم وجبات خفيفة مثل البيض او الشرب وكذلك الشاي، وبعد الانتهاء من السحور يتم الذهاب إلى المساجد، ثم يتم قراءة القرآن بعد صلاة الفجر حتى مطلع الشمس، في كافة المساجد، وهناك دروس دينية قبل وبعد أي صلاة، يسأل فيها المواطنون الإمام أسئلة عن شهر رمضان وعن الدين الإسلامي وغير ذلك.