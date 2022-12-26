تحليق 71 طائرة حربية صينية حول «جزيرة تايوان» في إطار مناورات عسكرية

نشرت السلطات الصينية، 71 طائرة حربية حول «جزيرة تايوان» في إطار مناورات عسكرية، وقالت وزارة الدفاع في «تايبيه»، إن «بكين» نفذت أكبر عدد من الاختراقات لمجال الجزيرة الجوي خلال مناوراتها الأخيرة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

«بكين»: إجراء تدريبات عسكرية على توجيه ضربات في البحر قرب «تايوان»

وأمس الأحد، أعلن الجيش الصيني، إجراء تدريبات عسكرية على توجيه ضربات في البحر والمجال الجوي قرب «جزيرة تايوان» رداً على استفزازات أمريكية وتايوانية لم يحددها، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

وأمس الأول السبت، نددت السلطات الصينية، بالولايات المتحدة الأمريكية بسبب تشريع جديد للدفاع يعزز من المساعدة العسكرية لـ«جزيرة تايوان».

وكان وزير الخارجية الصيني، «وانج يي»، قال في وقت سابق، إنه لا ينبغي تعطيل قضية إعادة توحيد الوطن الأم وتجديد الشباب الوطني، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

«تايوان» تواجه تحديًا متزايدًا في تجنيد الشباب

وكانت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، قالت في وقت سابق، إن «جزيرة تايوان» تواجه تحديًا متزايدًا في تجنيد عدد كاف من الشباب لتحقيق أهدافها العسكرية.

وقالت وزارة الداخلية التايوانية، في وقت سابق، إن المشكلة جزئيًا على الأقل ترجع إلى معدل المواليد المنخفض، فيما أشار مدير «معهد تايوان للدفاع الوطني»، سو تزويون، ، إنه قبل 2016، كانت مجموعة الرجال المؤهلين للانضمام إلى الجيش حوالي 110 آلاف.

وأشار تزويون، إلى أنه منذ 2016، تراجع العدد كل عام ومن المرجح وصول المجموع إلى 74 ألف بحلول العام 2025.