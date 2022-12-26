هاني شاكر: لا يوجد حفل لي بالمشاركة مع عمر كمال في لبنان

نفى الفنان هاني شاكر، ما يتردد بشأن مشاركته مع مؤدي المهرجانات عمر كمال بحفل في لبنان.

وقال شاكر عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»: توضيحا لما تم تداوله على السوشيال ميديا وعن لقاءات صحفية مؤخرا بشأن حفلاتي في لبنان وسوريا والخارج في رأس السنة وغيرها من الحفلات، أحب أن أوضح أن شركة عكنان وشركة GMH هما الشركات المنظمة لحفلاتي في لبنان ويتحدث عنهم السيد حسين كسيرة، وأي حديث صحفي مع أي شخص آخر يعتبر منتحل صفة، وأنه أيضا لا يوجد حفل بالمشاركة مع عمر كمال وهذا فقط للتوضح».

حفلات هاني شاكر في رأس السنة

ويستعد الفنان هاني شاكر لإحياء حفلين ضمن حفلات موسم رأس السنة الميلادية، الحفل الأول يوم 30 ديسمبر الجاري، بمصاحبة الفنانة ماريا إليسا، وتحت قيادة المايسترو بسام بادور، في فندق طلال بلازا، والحفل الثاني ليلة رأس السنة بصالة لاسال صيدا الرميلة في لبنان تحت قيادة المايسترو بسام بادور.