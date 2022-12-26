موسكو: مقتل 3 جنود جراء هجوم بطائرة بدون طيار على قاعدة «إنجلز» الجوية

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن 3 جنود قتلوا جراء هجوم بطائرة بدون طيار مسيرة على قاعدة «إنجلز» الجوية في منطقة ساراتوف، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

اقتصاديا، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن «موسكو» لاستئناف إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز «يامال- أوروبا»، المتوقف عن العمل لأسباب سياسية، واستعدادها للتفاوض على زيادة الإمدادات عبر تركيا بعد إنشاء مركز الغاز.

وكان مصدر دبلوماسي تركي، قال في وقت سابق، لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إن رئيس البلاد رجب طيب أردوغان، سيناقش مع الحكومة، اليوم الاثنين، آليات تنفيذ مشروع «محور الغاز» الذي اقترحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

نوفاك: السوق الأوروبية لا تزال مهمة مع استمرار نقص الغاز

وأشار نوفاك، الأحد، إلى أن السوق الأوروبية لا تزال مهمة مع استمرار نقص الغاز، ولدى «موسكو» كل الفرص لاستئناف الإمدادات، وأوضح الوزير الروسي، لوكالة أنباء «تاس» الروسية، أن خلال 11 شهرا الماضية، ارتفعت الإمدادات إلى 19.4 مليار متر مكعب.

وأوضح المسؤول الروسي، أنه من المتوقع وصول الإمدادات إلى 21 مليار متر مكعب بحلول نهاية العام الجاري 2022، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، قال في وقت سابق، إن الغرب يدمر مبادئ اقتصاد السوق الأساسية، مما يؤدي إلى إنشاء منطقة رمادية، مشيرا إلى أن الدول التي تعرضت بدرجة لعقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية أخرى، ستحاول الالتفاف على كل الخطوات.

«روسآتوم»: صادرات الشركة ستنمو بنحو 15% بحلول نهاية 2022

من جانبه، قال المدير العام لـ«روسآتوم» الروسية، أليكسي ليخاتشيف، إن حجم شحنات منتجات الشركة إلى الخارج بحلول نهاية العام الجاري 2022 سيتجاوز 10 مليارات دولار، مضيفا في مقابلة مع صحيفة «إزفيستيا» الروسية، أن الصادرات ستنمو بنحو 15% بحلول نهاية العام، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكان أردوغان، أكد في وقت سابق، تأييده لاقتراح بوتين، بشأن مسألة تركيز إمدادات الحبوب إلى قارة إفريقيا عبر «ممر الحبوب» في البحر الأسود