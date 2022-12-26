انفجارات في قاعدة جوية استراتيجية بروسيا

أعلنت وسائل إعلام أوكرانية، وقوع انفجارات في قاعدة «إنجلز» الجوية الاستراتيجية داخل روسيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الروسي، إتقان جميع أطقم الطيران استخدام الصواريخ الفرط صوتية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان سفير الفاتيكان في بيلاروس، القاصد الرسولي أنتي جوزيتش، قال في وقت سابق، إن «مينسك» يمكن أن تصبح مركزا مهما للمفاوضات بشأن حل الأزمة الأوكرانية، مشيرا في مقابلة مع قناة «إس تي في»، إلى اتصالات جيدة تجري بين الفاتيكان وبيلاروس، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، قال المدير العام لـ«روساتوم» النووية الروسية أليكسي ليخاتشيف، إن الشركة، اتخذت عددا من التدابير لتحسين سلامة محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية، مضيفا في مقابلة مع صحيفة «إزفستيا» المحلية، إلى التعامل مع الإمداد الحراري لللمنشأة وضمان حالتها المستقرة وإمدادات الحرارة إلى مدينة العمال النوويين الأوكرانيين، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.