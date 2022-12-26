«الجنايات» تستكمل اليوم إعادة إجراءات محاكمة متهم في «أحداث عنف البساتين»

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، بعد قليل، اليوم الاثنين، جلسة إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث عنف البساتين».

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

الانضمام لجماعة إرهابية

وجاء في أوراق القضية، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ أحداث عنف البساتين، قيام المتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم في القضية ذاتها، بالانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القوانين والدستور.

حرق سيارات الشرطة

وأضافت أوراق القضية، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهم وآخرين بالاشتراك في عمل تظاهر دون تصريح، وحرقوا عدد من سيارات الشرطة، كما تعدوا على الممتلكات العامة والخاصة، وكان ذلك من شأنه تكدير السلم العام وترويع المواطنين.