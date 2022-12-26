سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الاثنين

ارتفاع طفيف سجلته عملة الاتحاد الأوروبي اليورو، مع بداية المعاملات المصرفية في البنوك المختلفة، ما زاد من عمليات البحث، وسط متابعة من جانب المهتمين بأسعار العملات الورقية الأخرى، وتحركاتها بعد قرار البنك المركزي المصري الأخير.

سعر اليورو في البنوك

ترصد «الوطن»، مع بداية المعاملات المصرفية اليوم الاثنين، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك، وفق بداية تحديثات البنوك، منذ قليل، على مواقعها الإلكترونية الرسمية، كما يلي:

- سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك الإسكان والتعمير 26.19 جنيه للشراء، و26.37 جنيه للبيع.

- سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 26.17 للشراء، و26.32 جنيه للبيع.

- سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 26.19 جنيه للشراء، و26.29 جنيه للبيع.

اليورو في البنك المركزي

- سعر اليورو بالمصرف المتحد عند 26.09 جنيه للشراء، و26.31 جنيه للبيع.

- سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية 26.19 جنيه للشراء، و26.31 للبيع.

- وصل سعر اليورو في بنك الكويت الوطني أمام الجنيه المصري إلى 26.09 جنيه للشراء، و26.31 جنيه للبيع.

- سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس 26.14 جنيه للشراء، و26.31 جنيه للبيع.

- سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي سجل 26.13 جنيه للشراء، و26.25 جنيه للبيع.

- سعر اليورو في بنك مصر أمام الجنيه المصري سجل 26.13 جنيه للشراء، و26.25 جنيه للبيع.