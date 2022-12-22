سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الخميس في البنوك

كشفت البنوك المصرية عبر مواقعها الإلكترونية الرسمية، عن سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم، وسط ترقب ماذا سيحدث للعملات في الفترة المقبلة، خاصة العملة الأوروبية نظرا لأنها ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي بعد الدولار الأمريكي.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، وفق آخر تحديث للبنوك على المواقع الرسمية لها اليوم.

سعر اليورو مقابل الجنيه

وجاء سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم، كما يلي:

سعر اليورو في البنك المركزي

- بلغ سعر اليورو في البنك المركزي اليوم نحو 26.16 جنيه للشراء، و26.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي

- سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي بلغ 26.13 جنيه للشراء، و26.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

- سعر اليورو ببنك مصر أمام الجنيه المصري بلغ 26.13 جنيه للشراء، و26.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

- سعر اليورو بالمصرف المتحد أمام الجنيه المصري اليوم سجل 26.14 جنيه للشراء، و26.37 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

- سعر اليورو اليوم ببنك الإسكندرية سجل أمام الجنيه المصري 26.19 جنيه للشراء، و26.35 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو اليوم بالبنك التجاري الدولي CIB بلغ أمام الجنيه المصري 26.17 جنيه للشراء، 26.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

- سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم 23.14 جنيه للشراء، و23.35 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

- سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري ي 26.14 جنيه للشراء، و26.37 جنيه للبيع.