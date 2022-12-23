سعر اليورو أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم

استقرت عملة الإتحاد الأوروبي في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وسط متابعة يومية من قبل المهتمين، وكشفت المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك، قيمة البيع والشراء للعملة الأوروبية وفق آخر التحديثات.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وتستعرض «الوطن»، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، وفق آخر تحديث للبنوك على مواقعها الإلكترونية الرسمية، وجاء سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الجمعة، كما يلي:

- سعر اليورو بالمصرف المتحد 26.14 جنيه للشراء، و26.37 جنيه للبيع.

- سجل سعر اليورو اليوم ببنك الإسكندرية 26.19 جنيه للشراء، و26.35 للبيع.

- سعر اليورو اليوم بالبنك التجاري الدولي CIB بلغ أمام الجنيه المصري 26.17 جنيه للشراء، 26.36 جنيه للبيع.

- سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم في بنك قناة السويس 23.14 جنيه للشراء، و23.35 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي

- بلغ سعر اليورو في البنك المركزي اليوم نحو 26.16 جنيه للشراء، و26.25 جنيه للبيع.

- سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي بلغ 26.13 جنيه للشراء، و26.31 جنيه للبيع.

- سعر اليورو ببنك مصر أمام الجنيه المصري بلغ 26.13 جنيه للشراء، و26.28 جنيه للبيع.