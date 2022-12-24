سعر اليورو أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم السبت.. استقرار ملحوظ

شهدت عملة الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، استقرارا ملحوظا في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وسط متابعة يومية من قبل المهتمين بأسعار العملات وتحركاتها.

سعر اليورو في البنوك الحكومية والخاصة

وتستعرض «الوطن»، أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي «اليورو» مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، وفق آخر تحديث للبنوك على مواقعها الإلكترونية الرسمية، وجاء سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم السبت 24 ديسمبر 2022، كما يلي:

- سعر اليورو في البنك المركزي نحو 26.16 جنيه للشراء، و26.25 جنيه للبيع.

- سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي سجل 26.13 جنيه للشراء، و26.31 جنيه للبيع.

اليورو في بنك مصر

- سعر اليورو في بنك مصر أمام الجنيه المصري سجل 26.13 جنيه للشراء، و26.28 جنيه للبيع.

- استقر سعر اليورو بالمصرف المتحد عند 26.14 جنيه للشراء، و26.37 جنيه للبيع.

- سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية 26.19 جنيه للشراء، و26.35 للبيع.

- وصل سعر اليورو بالبنك التجاري الدولي CIB أمام الجنيه المصري إلى 26.17 جنيه للشراء، و26.36 جنيه للبيع.

- سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس 23.14 جنيه للشراء، و23.35 جنيه للبيع.