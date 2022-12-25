سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري فى البنوك المختلفة

حالة من التذبذب تشهدها العملة الأوربية اليورو، مع بداية المعاملات المصرفية في البنوك المختلفة، ما زاد من عمليات البحث، وسط متابعة من جانب المهتمين بأسعار العملات وتحركاتها.

سعر اليورو في البنوك

ترصد «الوطن»، مع بداية المعاملات المصرفية اليوم الأحد، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك، وفق بداية تحديثات البنوك، منذ قليل، على مواقعها الإلكترونية الرسمية، كما يلي:

- سعر اليورو في البنك المركزي نحو 26.20 جنيه للشراء، و26.29 جنيه للبيع.

- سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي سجل 26.08 جنيه للشراء، و26.25 جنيه للبيع.

اليورو في بنك الأسكندرية اليوم

- سعر اليورو في بنك مصر أمام الجنيه المصري سجل 26.08 جنيه للشراء، و26.25 جنيه للبيع.

- سعر اليورو بالمصرف المتحد عند 26.09 جنيه للشراء، و26.31 جنيه للبيع.

- سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية 26.14 جنيه للشراء، و26.31 للبيع.

سعر اليورو فى بنك الكويت الوطني

- وصل سعر اليورو فى بنك الكويت الوطني أمام الجنيه المصري إلى 26.09 جنيه للشراء، و26.81 جنيه للبيع.

- سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس 26.09 جنيه للشراء، و26.81 جنيه للبيع.