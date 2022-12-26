ينتظر محبي وعشاق الدوري الانجليزي، واللاعب المصري العالمي محمد صلاح، مبارة ليفربول وأستون فيلا، المقرر إقامتها الليلة على ستاد فيلا بارك، معقل الفيلانز، ضمن منافسات الأسبوع الـ17 من الدورى الإنجليزي، الذي يستأنف اليوم الاثنين بعد توقف دام نحو 8 أسابيع بسبب مونديال 2022، الذي أقيم مؤخرا في العاصمة القطرية الدوحة.

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي

يحل فريق ليفربول ضيفا على أستون فيلا، في الجولة الـ17 بالدوري الإنجليزي، وتنطلق صافرة في تمام الساعة 7.30 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول و أستون فيلا الليلة

تنقل شبكة قنوات beIN Sport، صاحبة الحقوق الحصرية للدوري الإنجليزي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، مبارة ليفربول بقيادة المصري محمد صلاح وفريق أستون فيلا، من خلال قناة «beIN Sports Premium HD1» المشفرة.

يذكر أن فريق ليفربول قد حقق الفوز على بورنموث بثلاثية مقابل هدف، في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي، قبل توقف المسابقة.

وفي مباراة الليلة، يأمل يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، في تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط، للوصول للنقطة 25 في جدول المسابقة، بحيث يصبح متقدما بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد، الذي يحتل حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة.

في المقابل، يأمل فريق أستون فيلا، في الحصول على 3 نقاط، وتحسين مركزه في جدول المسابقة؛ إذ أنه حاليا في المركز الـ12 برصيد 18 نقطة.