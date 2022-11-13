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الملياردير الهندي أمباني يدخل سباق شراء نادي ليفربول الإنجليزي

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الوطن
09:35 ص | الأحد 13 نوفمبر 2022
فريق ليفربول

فريق ليفربول

ذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية، أنّ الملياردير الهندي موكيش أمباني، دخل بقوة في سباق شراء نادي ليفربول الإنجليزي، والاستحواذ على أغلبية الأسهم، بعد طرح النادي للبيع من قبل ملاكه الحاليين.

وأوضحت الصحيفة أنّ رغبة «أمباني» وثراءه الكبير، سيجعلانه مستعدًا لضخّ الملايين لتدعيم صفوف الريدز، من أجل تحقيق طموحات جماهير الفريق الإنجليزي في الفترة المقبلة.

وسبق وحاول موكيش أمباني، شراء ليفربول في أكثر من مناسبة، أبرزها أعوام 2017 و2018 و2021، لكن ملاك النادي رفضوا عروضه في كل مرة.

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بقلم الوطن