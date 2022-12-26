توقيع الكشف الطبي على 1890 مواطنا في قرية بكفر الشيخ ضمن «حياة كريمة»

اختتمت القافلة الطبية المجانية التي نظمتها إدارة القوافل الطبية بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، أعمالها بقرية قونة، التابعة لمركز قلين، بمقر الوحدة الصحية، على مدار يومين متتاليين، لتقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية والقرى المجاورة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إقبال كبير من الأهالي على القافلة الطبية

وأكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن القافلة الطبية شهدت إقبالاً كبيرًا من أهالي قرية قونة، التابعة لمركز قلين، وشملت عدة تخصصات طبية «الباطنة، والأطفال، وتنظيم الأسرة، والعظام، والجلدية، والنساء، والرمد، والجراحة العامة، والأنف والأذن»، بجانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 1890 متردداً، وخضع 103 مواطناً للكشف المبكر عن الضغط والسكر، وجرى عمل تحاليل طبية لـ194 حالة، وأشعة لـ138 حالة، وصرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية، خاصةً فيروس كورونا المستجد، وانتفع بها 1046 مواطناً.

استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة

وأشار «شنح»، إلى تقديم خدمات التقارير الطبية لـ9 مرضى، والتحويل لأقرب مستشفى لـ38 مريضاً لاستكمال تلقي العلاج اللازم، أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.