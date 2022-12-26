كراتين غذائية للمحتاجين.. حياة كريمة تستكمل «وصل الخير 4» في سوهاج

استكملت مؤسسة حياة كريمة مبادرة «وصل الخير 4»، وذلك في سوهاج، والتي تستمر لنهاية العام بمراكز وقرى المحافظة المختلفة، من خلال فرق عمل المتطوعين تعمل ليلًا ونهارا لكي يسلموا كراتين المساعدات الغذائية للمستحقين من الأهالي.

توزيع كراتين غذائية في 11 مركزًا

وذكرت حياة كريمة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية، أنه تم توزيع إلى الآن قرابة 22500 كرتونة في 11 مركزًا، وهي: البلينا، جرجا، المنشأة، دار السلام، العسيرات، سوهاج، أخميم، المراغة، طهطا، طما، جهينة.

وأشارت البيان، إلى أنه من المقرر استكمال توزيع كراتين «وصل الخير 4» في مختلف مراكز محافظة سوهاج خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك استكمالا للجهود الكبيرة والمستمرة من حياة كريمة لدعم المواطن المصري في مختلف احتياجاته، فلم تعد فقط هذه المبادرة الرئاسية مجرد استهداف لتطوير وبناء القرى والريف، والعمل على إقامة المشروعات التعميرية، بل أصبحت كيانا متكاملا وداعما للمواطنين في كل طلباتهم وما يواجهونة من أي مشكلات أو صعوبات في الحياة المعيشية.