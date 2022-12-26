«حياة كريمة».. أضخم مشروع تنموي متكامل في تاريخ مصر الحديث

جهود كبيرة ومستمرة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم المواطن المصري في مختلف احتياجاته، فلم تعد فقط هذه المبادرة الرئاسية مجرد استهداف لتطوير وبناء القرى والريف، والعمل على إقامة المشروعات التعميرية بل أصبحت كيانا متكاملا وداعما للمواطنين في كل طلباتهم وما يواجهونه من أي مشكلات أو صعوبات في الحياة المعيشية.

أيقونة حقيقية للجمهورية الجديدة

أصبحت هذه المبادرة أيقونة حقيقية للجمهورية الجديدة لمساندة المواطنين، وأصبحت هي الأساس الذي تعتمد عليه القيادة السياسية في كل من الأمور المعيشية للمواطن، وهو ما أظهرته التحركات العديدة التي قامت بها حياة كريمة توجيها من الرئيس عبدالفتاح السيسي في العديد من المواقف لإسعاد ومساندة المواطنين ولتلبية كل احتياجاتهم وأحلامهم في ظل الجمهورية الجديدة.

وتستعرض جريدة «الوطن» أهداف مبادرة حياة كريمة بحسب فيديوجراف عرضته قناة extra news، وذلك في السطور التالية:

- الارتقاء بمستوى الأسر المستهدفة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا.

- سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.

- القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

- الاستثمار في تنمية الإنسان المصري.

الفئات المستهدفة لمبادرة حياة كريمة

- الأسر الأكثر احتياجا – كبار السن – ذوو الهمم.

- النساء المعيلات – المطلقات – الأيتام والأطفال.

مرتكزات مبادرة حياة كريمة

- تعزيز الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين.

- توزيع مكاسب التنمية بشكل عادل.

- توفير فرص عمل للمواطنين للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم.

- تضافر جهود الدولة مع المجتمع المدني لتحسين معيشة المواطنين.

- توفير سكن كريم وبناء مجمعات سكنية بالقرى الأكثر احتياجا.

- توفير الخدمات الطبية وبناء المستشفيات والوحدات الصحية.

- بناء ورفع كفاءة المدارس والحضانات وتوفير الكوادر التعليمية.

- توفير السلع الغذائية وتجهيز اليتيمات للزواج.