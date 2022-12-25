اختتام ندوات «حياة كريمة» بجامعة كفر الشيخ خلال الفصل الدراسي الأول

اختتمت مؤسسة «حياة كريمة» ندواتها التوعوية التثقيفية في كليات ومعاهد جامعة كفر الشيخ، خلال الفصل الدراسي الأول، حاضر خلالها أعضاء مؤسسة «حياة كريمة»، تحت عنوان «تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة»، برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة.

وقدم أعضاء مؤسسة «حياة كريمة» ومنسقو المبادرة خلال ندواتهم عرضًا عن المبادرة الرئاسية، يُوضح عدد المواطنين المستهدفين بكافة مراحل المبادرة، وخصوصا في قرى ومدن محافظة كفر الشيخ، وهدفها في تحقيق التنمية المستدامة للمناطق المستهدفة من خلال توفير فرص العمل، والتمكين الاقتصادي للأهالي، وإقامة المرافق والخدمات الأساسية اللازمة لخدمة المواطنين، كما تم الرد على استفسارات الطلاب فيما يخص أعمال المبادرة، وأيضاً كيفية الانضمام إلى فريق المتطوعين.

توفير جميع الخدمات للمواطنين

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، على الجهود الكبيرة التي توليها القيادة السياسية في توفير جميع الخدمات للمواطنين من خلال مبادراتها الرئاسية التي تُطلقها للارتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين، وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم.

كما أشاد «دسوقي» بجهود مبادرة «حياة كريمة» والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدا أنها تُعد من أكبر وأضخم المبادرات المجتمعية في تاريخ الدولة المصرية، ونجحت في توحيد صفوف كافة مؤسسات الدولة، وهيئاتها الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في أنشطة المبادرة.

وأوضح «دسوقي»، أن الجامعة تعمل على تعزيز الوعي، وبناء شخصية الطلاب، مشيرًا إلى أن الندوات التوعوية التي تُشارك الجامعة في تنظيمها للطلاب بمختلف الكليات تستهدف، دعم وتعزيز مشاركة طلابها في العمل التطوعي بالمشروع القومي «حياة كريمة» فضلاً عن القوافل المتكاملة التي تم توجيهها لمختلف قرى المحافظة.

تنظيم زيارات ميدانية لطلاب الجامعة إلى قرى «حياة كريمة»

وأضاف «دسوقي»، أنه إلى جانب نشر ثقافة العمل التنموي والتطوعي، من تنفيذ ندوات توعوية لطلابها، إيماناً بدورها المجتمعي، يتم التنسيق مع مؤسسة «حياة كريمة» لإطلاق زيارات ميدانية للطلاب والطالبات بمختلف كليات ومعاهد الجامعة إلى مواقع عمل المشروعات القومية الكبرى، للتعرف على الجهود المبذولة، ومعدلات حجم الإنجازات التي تم تنفيذها لتطوير قرى الريف المصري والجهود التنموية المبذولة على أرض الواقع.

وكشف «دسوقي»، أنه تم تنظيم زيارات ميدانية دورية خلال الفترة الماضية شارك فيها 100 طالب وطالبة إلى مركز مطوبس محافظة كفر الشيخ، حيث تم زيارة عدد من المشروعات، منها مجمع الخدمات الزراعية والخدمات البيطرية، ومتابعة الأعمال التي تمت بالوحدات الصحية، ووحدات الصرف الصحي، والخدمات التي قدمت للمواطنين في الأحوال المدنية.