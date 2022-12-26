الدفع بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في مصنع ملابس بمدينة السادات

اندلع حريق في مصنع ملابس بالمنطقة الصناعية في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق للسيطرة على النيران، كما انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة السادات، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

مصدر أمني: لا إصابات في حريق مصنع السادات

وأكد مصدر أمني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحريق نشب في مصنع ملابس في المنطقة السادسة الصناعية بمدينة السادات، وفور تلقي البلاغ تم الدفع بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة الفورية ومنع انتشار الحريق في المصانع المجاورة، مؤكدا أن الوضع تحت سيطرة رجال الحماية المدنية ولا توجد خسائر أو إصابات بين العاملين.

إخطار بحريق في مصنع ملابس

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد نشوب حريق في مصنع للملابس الجاهزة في المنطقة السادسة الصناعية بالسادات، ودفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء، كما انتقلت قوة أمنية إلي مكان الحريق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.