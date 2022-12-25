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«الحماية المدنية» تسيطر على حريق في مبنى قديم بالسويس

كتب:

حمدى عبد الله
07:47 م | الأحد 25 ديسمبر 2022
حريق

حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية في السويس، مساء اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب في أحد المباني القديمة المهجورة فى حي السويس، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

وكانت غرفة عمليات الدفاع المدني في محافظة السويس قد تلقت بلاغا يفيد بتصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الأدخنة من مبنى قديم خال من السكان مجاور للكورنيش القديم بحي السويس.

وعلى الفور دفعت إدارة الحماية المدنية بالمحافظة بسيارتي إطفاء من مبنى المطافي الرئيسي والذى يبعد أمطارا قليلة عن موقع الحريق.

وقد تمكن رجال الدفاع المدني من محاصرة النيران داخل المبنى وجرى إخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة، مع أعمال التبريد لضمان عدم تجدد النيران.

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بقلم حمدى عبد الله