إخماد حريق اندلع في منزل بالمنيا.. ماس كهربائي السبب

سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق اندلع داخل منزل في مدينة ملوي بجنوب محافظة المنيا، بسبب حدوث ماس كهربائي، دون مصابين.

حريق في منزل بمدينة ملوي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق بمنزل بشارع المجبدي في مدينة ملوي.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، تم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده وتبين نشوبه في المنزل بسبب حدوث ماس كهربائي دون خسائر بشرية، وتم التحفظ على مكان الحريق وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة والنيابة العامة للتصرف.

إخماد حريق بسوبر ماركت بسمالوط

وكانت قوات الحماية المدنية قد سيطرت قبل 3 أيام على حريق إندلع داخل سوبر ماركت للمواد الغذائية ملك فريال إبراهيم بقرية أطسا البلد التابعة لمركز سمالوط شرق، دون مصابين، ورجحت التحريات الأولية نشوبه بسبب حدوث ماس كهربائي.

كما أخمدت الحماية المدنية قبل يومين، حريق إندلع بمنزل في قرية الرحمانية بمركز ديرمواس في جنوب محافظة المنيا، بسبب حدوث ماس كهربائي دون إصابات أو خسائر بشرية.