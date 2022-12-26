 مصرع فتاة سقطت من بلكونة منزلها في 15 مايو.. «كانت بتنشر الغسيل»  

لقيت فتاة مصرعها إثر سقوطها من شرفة منزلها في منطقة 15 مايو، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية؛ لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما قررت استدعاء أسرة الفتاة سماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة 15 مايو، بلاغا بوصول فتاة مصابة بكسور في مناطق متفرقة من الجسم وإصابتها بنزيف داخلي، ولفظت أنفاسها أثناء إسعافها، وبالانتقال تبين العثور على فتاة في العقد الثاني من العمر، مصابة بكسور في مناطق متفرقة من الجسم.

التحريات

وكشفت التحريات، أن الفتاة أثناء قيامها بنشر الغسيل اختل توازنها وسقطت من البلكونة، وجرى نقلها إلى المستشفى من قِبل الأهالي، في محاولة لإنقاذ حياتها إلا أنه توفيت فور وصولها المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.