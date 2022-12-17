مصرع فتاة في ظروف غامضة داخل منزلها بـ بني سويف

لقيت فتاة مصرعها في ظروف غامضة، مساء اليوم، داخل منزلها بقرية نزلة البرقي التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

بلاغ بالعثور على جثة فتاة في ظروف غامضة

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من اللواء منصور الدغيدي رئيس المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة فتاة في ظروف غامضة داخل منزلها بقرية نزلة البرقي دائرة مركز الفشن، وأشارت التحريات الأولية، إلى وجود شبهة جنائية، ووجه مدير الأمن بسرعة تشكيل فريق بحثي للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

نقل جثة المتوفية إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي

نقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع، جثة الفتاة إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

وتبين أن الجثة لفتاة تدعى، «ياسمين. م. أ» 17 عامًا تقيم بقرية نزلة البرقي، وجرى إيداع جثتها داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، وانتداب الطب الشرعي تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن، وتسليم الجثة إلى ذويها لدفنها بمقابر العائلة.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

جرى تحرير المحضر اللازم، وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونية، للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.