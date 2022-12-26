مجلس مدينة العريش ينظف مجرى الوادي تحسبا للسيول.. ويوجه تحذيرا للمزارعين

عمل مجلس مدينة العريش، خلال اليومين الماضيين، على تنظيف مجرى وادي العريش، استعدادا لحدوث سيول محتملة قادمة من جبال وأودية وسط سيناء.

وذكر مجلس مدينة العريش، في بيان له، أنه تم تنظيف وادي العريش من الزراعات الخفيفة والعشش المتواجدة التي تعيق سير الوادي، حال قدوم السيول المحتملة من جبال وأودية وسط سيناء.

تنظيف مجرى الوادي وإزالة الزراعات الصغيرة والعشش

ونظف قسم الأشغال والنظافة، مجرى الوادى من قبالة ملك المسامير وسكينا سكول، ومنطقة كوبري الموقف الجديد، وكوبر المستشفى وطريق الضاحية.

وحذر مجلس المدينة صغار المزارعين من نشر خراطيم أو بلاستيك تعيق سيل المياه القادمة من المناطق الجنوبية للعريش باتجاه البحر.

ويتواصل سقوط الأمطار بشكل غزير لليوم الثالث على التوالي في العريش وبئر العبد والشيخ زويد ورفح ومناطق وسط سيناء.

غرق شوارع العريش بالمياه

فيما أغرقت شوارع مدينة العريش بالمياه الراكدة، والتي أجبرت عمال النظافة وشركة المياه بمجلس المدينة العمل على شفطها من أماكن التجمعات بشوارع المدينة، والعمل على تسليك بيارات تصريف الأمطار.

بدوره، أعلن المركز المناخي بمجلس مدينة العريش، في بيان له اليوم، أن هناك كميات أخرى من الأمطار الرعدية سوف تسقط على شبه جزيرة سيناء، وأن الأجواء المناخية معتمة على جميع المناطق، وهناك تكاثر للغيوم وهبوب رياح باردة وارتفاع لألسنة أمواج البحر.