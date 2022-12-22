مصرع سيدة وإصابة 5 آخرين في تصادم سيارتين غرب العريش

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 5 آخرون إثر تصادم سيارة ربع نقل وميكروباص بالكيلو 17 غرب مدينة العريش بشمال سيناء، صباح اليوم.

وأكد مرفق الإسعاف بالعريش انتقال 6 سيارات لمكان الحادث لنقل مصابي حادث العريش إلى قسم الطوارئ بمستشفى العريش العام، موضحا مصرع سيدة في الحال، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وصول جثة سيدة و5 مصابين لمستشفى العريش

وقال مصدر طبي بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى العريش العام، إن جثة سيدة و5 مصابين وصلوا إلى مستشفى العريش، وتم إيداع السيدة المتوفاة ثلاجة المستشفى، وجار عمل الإسعافات والأشعات والسونار على المصابين.

حادث سير في الكيلو 17 غرب العريش

وأضاف المصدر الطبي، أن المصابين كانوا في طريقهم من العريش إلى الإسماعيلية، وصدمتهم سيارة ربع نقل، ما أدى لانقلابها وتحطم واجهة الميكروباص.

وتوجهت قوة من الشرطة لمعاينة مكان الحادث، واستجواب شهود العيان، قبل التحقيق مع الركاب لمعرفة ملابسات الحادثة وكتابة المحضر الرسمي واستخراج تصريح الدفن للسيدة.

وكانت مديرية أمن شمال سيناء تلقت إخطارا بوقوع حادث سير بمناطق غرب العريش على الطريق الدولي العام، أدى إلى مصرع سيدة وإصابة 5 آخرين، نقلوا إلى مستشفى العريش العام.