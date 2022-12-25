أخبار الطقس اليوم.. أمطار رعدية على السواحل الشمالية تمتد إلى العريش

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيانها بشأن أخبار الطقس اليوم، عن استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، حيث تشهد محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، موجة أمطار تتراوح شدّتها بين غزيرة ومتوسطة ومتفاوتة الشدة، كما تمتد إلى مدينتي العريش ورفح، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وغزيرة، خاصة على السواحل الشرقية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء.

أخبار الطقس اليوم

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنّ موجة الأمطار والسحب الرعدية، يتوقع أن تتقدم إلى الداخل ولكن بشكل أقل حدة، كما يُتوقع سقوط أمطار بين خفيفة ومتوسطة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، تمتد أيضا إلى خليج السويس ومدن القناة ومناطق من شمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم، كما يلي.

القاهرة 19 - 13

- العاصمة الإدارية 20 - 14

- أكتوبر 19 - 14

- بنها 19 - 14

- دمنهور 19 - 15

- كفر الشيخ 18 - 15

- المنصورة 19 - 14

- دمياط 21 - 14

- بورسعيد 20 - 14

- الإسماعيلية 20 - 12

- السويس 19 - 13

- الزقازيق 19 - 14

- شبين الكوم 19 - 14

- طنطا 19 - 15

- شلاتين 26 - 16

- الإسكندرية 18 - 15

- العلمين الجديدة 18 - 14

- وادي النطرون 19 - 15

- مطروح 19 - 14

- السلوم 19 - 13

- سيوة 19 - 10

- العريش 20 - 14

- رفح 19 - 15

- الطور 22 - 12

- كاترين 19 - 04

- رأس سدر 19 - 14

- نخل 17 - 07

- طابا 18- 15

- نويبع 19 - 14

- حلايب 24 - 18

- شرم الشيخ 21 - 15

- الغردقة 21 - 16

- مرسى علم 22 - 17

- الفيوم 19 - 14

- بني سويف 20 - 13

- المنيا 20 - 09

- أسيوط 21 - 10

- سوهاج 21 - 11

- قنا 21 - 12

- الأقصر 23 - 12

- أسوان 25 - 13

- الوادي الجديد 23 - 13

- أبو سمبل 22 - 14

- أبو رماد 25 - 18

رأس حدربة 23 - 17